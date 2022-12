No habrá paz a la brava, sostiene Humberto de la Calle

El jefe del equipo negociador del Gobierno y el miembro de las FARC que se integra a las mesas de negociación en este ciclo, hablaron poco antes de retomar las conversaciones.

'Catatumbo' afirmó que "la paz no es asunto cualquiera", y que la guerrilla ha ido a Cuba para buscar una salida "al doloroso conflicto que vive Colombia hace décadas".

"A la paz lo que le conviene es que sigamos persistiendo en encontrar el camino de la reconciliación de la familia colombiana cualquiera que sea el presidente que gobierne Colombia", resaltó.

De la Calle, por su parte, reiteró que la paz no se va a conseguir "a cualquier precio" y resaltó que dentro del equipo negociador "conocemos bien nuestros límites, no los vamos a traspasar".

"No estamos negociando el modelo económico ni la doctrina militar entre otros de los muchos temas planteados por las FARC fuera de la mesa", recalcó.

Aunque le dio la "bienvenida la crítica y las posiciones distintas al Gobierno, eso se llama democracia", pidió "sensatez en el debate".

Instó a no atacar al Ejecutivo "por supuestos acuerdos que no se han hecho" y solicitó que "cuando se hable de paz se piense primero en Colombia".

Aseguró que "los acuerdos a los que lleguemos serán sometidos al escrutinio de todos los colombianos" y que la paz que busca el país no será "a la brava".

Recordó además la marcha por la paz del pasado 9 de abril. "Ese día millones de colombianos, dentro del pluralismo de la democracia refrendamos un mandato por la paz", dijo, y señaló que la manifestación demostró que el pueblo "se cansó de la violencia, que pide la paz en hechos reales, que se les ponga la cara a las víctimas".

"La paz es un derecho que los colombianos reclaman" y "este proceso que busca el fin del conflicto", expresó.

Sobre los subversivos que se integraron recientemente a los diálogos, De la Calle dijo que "el Gobierno facilitó fortalecer el equipo de las FARC como un voto de confianza en el proceso".

El jefe negociador de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez', manifestó que representa un "poderoso refuerzo".

En concreto, las FARC renovaron su equipo negociador con seis nuevos guerrilleros, una lista que además de ‘Catatumbo' incluye a Victoria Sandino Palmera, Freddy González, Lucas Carvajal, Laura Villa y Sergio Ibáñez.