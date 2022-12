No habrá pensiones de más de 25 salarios mínimos para congresistas desde julio

El presidente encargado de la corporación, Mauricio González, indicó que congresistas y magistrados no podrán recibir mesadas pensionales superiores a $14.800.000. Las pensiones de estos funcionarios se liquidarán sobre el 75% de lo devengado en los últimos diez años y no durante el año previamente anterior como se estaba realizando.

Tal como lo explicó el alto tribunal, esto es aplicable para pensiones futuras y ya otorgadas. Aquellas mesadas que superen el monto deberán reajustarse a partir de la fecha establecida.

De igual forma, se revisarán y reliquidarán pensiones que no tenían derecho al régimen especial o que fueron tramitadas de forma fraudulenta.