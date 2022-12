No habrá retaliaciones, vuelvan al trabajo: Efromovich hace llamado a pilotos de Avianca

El presidente de la junta directiva de la aerolínea aseguró que 60 aviadores han regresado a sus labores, pues no estaban de acuerdo con Acdac.

Con este llamado, Avianca busca abrir de forma tranquila la puerta a sus pilotos en huelga.

“Capitanes, todos son bienvenidos, no habrá retaliaciones, vuelvan al trabajo".

Aproximadamente 640 pilotos de la aerolínea se mantienen en huelga, pese a que el Tribunal Superior de Bogotá ya declaró en primera instancia este cese de actividades como ilegal.

"Ya había algunos que habían retornado porque no están de acuerdo con la junta directiva de Acdac, pero después del fallo aproximadamente son 60 que ya están volando", dice.

Avianca sigue adelante con su plan de contingencia, que incluye la próxima entrada de otros 50 a 60 tripulantes nuevos.

Entre tanto, la ministra del Trabajo aseguró que el tribunal de arbitramento convocado para solucionar el conflicto de la empresa sigue su curso normal.

"Estamos dando un poquito de tiempo para mirar qué pasa el día de hoy y mañana, eso no quiere decir que el tribunal no va, quiere decir que va si o si pero que queremos ayudar a las partes a que encuentren una ruta", señaló Griselda Restrepo.

A la huelga se le sumó el anuncio de uno de los dos sindicatos de controladores aéreos, que se declaró en operación reglamento, equivalente a un plan tortuga, en apoyo a los pilotos de Acdac, ante lo cual la Aerocivil adoptó medidas parta evitar más afectaciones.