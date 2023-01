¡No hay derecho! Sorprenden a 51 personas en paseo de olla en plena cuarentena 

Sucedió en Villavicencio, donde también hallaron varios aficionados jugando fútbol a pesar del aislamiento para evitar la propagación del coronavirus.

En el departamento del Meta ya han sido sancionados más de 50 personas que han violado la cuarentena nacional para salir a practicar ese deporte o para irse de paseo de olla.

Ante los más recientes casos, las autoridades intensificaron la vigilancia en ríos, parques y carreteras. La Policía dice que no permitirá que los ciudadanos violen la cuarentena, con la que se busca contener el coronavirus COVID-19 , este fin de semana.

“Se capturaron 42 adultos y se aprehendieron 9 menores e igualmente se le entregaron a familiares 12 menores de 14 años de entre los 3, los 6 y los 11 años. Es importante frente a esto decirle a toda la comunidad que el aislamiento obligatorio no es para estar paseando, pedimos que esté puente que viene no vayan a pensar que van a tener la libertad que tenían en otras épocas”, aseguró el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía de Villavicencio.

En otro operativo, la Policía sorprendió a adultos y menores de edad en pleno partido de fútbol, incumpliendo el aislamiento obligatorio.

“Se encontró en un campo de fútbol aislado en el sector del barrio Primero de Mayo a un grupo de aproximadamente 20 jóvenes que se encontraban jugando fútbol y realizando otras actividades personales. De este grupo se logró la captura de dos adultos y la aprehensión de dos menores que fueron dejados a disposición de la Fiscalía”, dijo el oficial.

El grupo de jóvenes se encontraba disfrutando de un partido de fútbol, al ver la Policía muchos de ellos huyeron hacia el monte para evitar ser capturados.

“Ellos estaban jugando fútbol, no le estaban haciendo daño a nadie, la Policía llegó echando plomo, se metieron por el potrero, mi niño tiene 14 años, lo cogieron también, me lo esposaron. Un niño que no roba, que no hace nada”, dijo Carmen Valencia, la mamá de unos de los infractores al decreto para evitar la propagación del coronavirus.

Tanto a las personas del paseo de olla cómo a los futbolistas aficionados se les impuso un comparendo por violar la medida sanitaria y deberán pagar cerca de un millón de pesos de multa.