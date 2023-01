“No hay grupo de Águilas Negras”: director de la Policía sobre panfletos amenazantes

El general Óscar Atehortúa aseguró que, tras hacer inteligencia, identificaron que son documentos copiados de internet y usados para amedrentar personalidades.

“Le hemos pedido a nuestra inteligencia policial que haga un análisis, con personas expertas, de esta clase de documentos, la primera información que nos entregan es que esos documentos son copiados de documentos que seguramente aparecen en internet, en las mismas redes sociales, y que los están tratando de utilizar para amedrentar y amenazar personalidades. No hemos encontrado que haya detrás de ellas un grupo reamente conocido como Águilas Negras”, declaró el director de la Policía.

Advirtió, además, que darán con los responsables de estos panfletos que le han llegado a políticos como Claudia López o Gustavo Petro.

El alto oficial también habló sobre la actividad del ELN, cuando se cumplen dos semanas del atentado en la Escuela General Santander.

“El ELN, después del atentado terrorista en la escuela de cadetes, ha intentado vulnerar la seguridad de varias instalaciones policiales. Dentro de ellas, en Arauca lanzó una granada y allí la reacción permitió que fueran neutralizados dos de estos delincuentes; en Anorí, Antioquia, nos lanzó una granada, los policías lograron advertirla, pero no reaccionar eficientemente, lograron proteger su vida y que no ingresaran a las instalaciones. Se han presentado varias incautaciones”, reportó.

Incluso esa guerrilla habría tratado de aplicar hasta estrategias de infiltración para hacer inteligencia a la fuerza pública.

El general Atehortúa afirmó que aumentarán los controles y la inteligencia para seguir evitando ataques del ELN.