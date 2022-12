No hay metástasis ni tumor: Santos tras exámenes médicos

El presidente Juan Manuel Santos no tiene tumor alguno ni el cáncer que padeció hace años hizo metástasis. Así lo confirmaron los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de los exámenes a los que fue sometido el primer mandatario en la capital y en Estados Unidos.

Los exámenes “muestran que no tengo ni metástasis ni tengo ningún tumor. Lo que los médicos encontraron fue un rezago mínimo de lo que tuve en el pasado y, por eso, me recomiendan un tratamiento con medicamentos y una única sesión de radioterapia que busca prevenir los efectos secundarios de la medicina”, sostuvo Santos durante una rueda de prensa en la Fundación Santa Fe.

“Este tratamiento, tal como lo han señalado los médicos, no afecta para nada mi actividad cotidiana ni personal, ni profesional. Me han recomendado hacer mucho deporte y dormir bien. De modo que son muy buenas noticias”, recalcó el jefe de Estado.

Por su parte, Adolfo Llinás, director de la Fundación Santa Fe, explicó que "se optó por la vigilancia activa de la enfermedad, lo cual implica seguimiento estrecho de sus niveles de Antígeno Prostático Específico y nuevas imágenes en el futuro, lo cual va asociado a medicamentos de soporte.

Así mismo, indicó el médico, Santos "recibirá medicamentos no hormonales ni quimioterapéuticos y una única sesión de radioterapia".

"Todos los hallazgos encontrados hasta la fecha nos permiten confirmar que, a pesar de esta anomalía (recurrencia bioquímica del cáncer que tuvo), el señor presidente goza de buena salud y no tiene absolutamente ninguna limitación para el ejercicio de sus funciones", concluyó Llinás.

En octubre del año 2012, el presidente Santos se sometió a una cirugía para extraer un tumor de la próstata.