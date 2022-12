“No hay ninguna señal que te lo advierta”: el ‘reto de la ballena azul’ es un peligro silencioso

Lo dice el hermano de un joven que se suicidó tras empezar el macabro juego en Facebook en el que menores son inducidos a hacerse daño. Habla experto.

Quienes están detrás del llamado reto de ‘la ballena azul’ eligen minuciosamente a sus víctimas, niños generalmente entre 12 y 14 años de edad, a quienes les llega una invitación.

Evalúan los perfiles y eligen a menores vulnerables para proponerles los retos. Luego crean grupos cerrados con varios de ellos y los invitan a desafíos que despiertan la curiosidad de las víctimas, pero que terminan siendo mortales en algunos casos.

Manipulan a los niños, aprovechando su condición de vulnerabilidad, y los inducen a provocarse heridas o realizar cosas inusuales.

Para las autoridades, es necesario que los padres no solo hagan un barrido en las redes sociales de sus hijos para saber con quiénes interactúan, sino que deben tomar medidas desde antes de entregar un teléfono inteligente, un computador o una tablet.

Jean Paul, una víctima de ‘la ballena azul’

El joven, de 17 años, se quitó la vida en el momento en que su mamá salió a la tienda. Aunque nadie sospechó, se había dejado seducir por el reto.

Su hermano no se explica cómo sucedió y confiesa que nunca sospechó: "No hay ninguna señal que te lo advierta. El día que él se quitó la vida estuvo incluso conectado a internet, compartiendo chistes por Facebook haciendo sus tareas normal. En el momento en que se vio solo, fue y se quitó la vida".

John contó a Noticias Caracol que su hermano les hacía preguntas poco comunes sobre la muerte y maneras de quitarse la vida. Después descubrieron que esas ideas eran inducidas por los administradores del macabro juego.

En Norte de Santander, una niña también habría perdido la vida por cumplir este reto.

