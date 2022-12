No hay pactos secretos para frenar matrimonio gay: Roy Barreras

Dicho acuerdo, dijo el senador Barreras en entrevista con Blu Radio, "dice claramente tres cosas: defender la familia y sus valores, no promover el aborto y no promover el consumo de sustancias alucinógenas, por supuesto lo volvería a firmar hoy".

Sobre el punto de defender a la familia, el documento, según publicó El Espectador, precisa que se compromete "en la promoción del desarrollo y respeto por la familia como Dios lo ha establecido, es decir, a no promover ni apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo".

Barreras precisó sobre ese texto que "no hay pactos secretos ni acuerdos sorprendentes" al respecto, aunque, agregó, "pastores obsesivos y fanáticos quieren obligarme a votar en contra de los derechos de la comunidad LGTBI que yo defiendo".

"Las parejas LGTBI tienen todo el derecho a no ser discriminadas por sus tendencias sexuales" y "nuestra obligación es defender las minorías", recalcó, y sostuvo que el proyecto de matrimonio de personas del mismo sexo será debatido y votado el miércoles 17 de abril.

Barrera, además, negó haber ofrecido puestos a líderes de la comunidad religiosa.

"Los asesores de un proyecto son de absoluta y libre decisión del congresista. Si uno quiere defender determinado tema social, económico, puede nombrar a los asesores que quiera y eso si esa comunidad está comprometida con esas tesis", explicó.

"Finalmente nada de eso ocurrió porque ni la comunidad se comprometió con mis tesis (...) y porque no decidí convertir eso en la prioridad de mi agenda legislativa", agregó.

