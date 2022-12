¿No hay plata para víctimas? Algunas de Bojayá llevan 14 años esperando ser indemnizadas

Estado dice que faltan recursos. Parte importante del dinero para reparar a quienes sufrieron la guerra solo está entrando por países amigos del proceso de paz.

"Yo perdí a mi mamá; a Ana Neida, mi hermanita; a Juan Carlos, mi hermanito; a Kevin, mi sobrino; a Leifer, mi sobrino, y me perdí yo, que sufrí también esa tragedia”, cuenta Ever Murillo Rivas, quien se pregunta con resignación por qué no ha recibido la reparación que le prometieron.

Y es que la justicia ordenó indemnizarlos, pero Gobierno asegura que no existen recursos suficientes para hacerlo.

“Lamentablemente hay demasiadas víctimas y no se va a poder, con la realidad fiscal actual, atender a todas las víctimas si no hay ningún tipo de limitación a esa indignación”, dice Luis Guillermo Vélez, director de defensa jurídica del Estado.

Además, perpetradores de la violencia no cumplen con su obligación de reparación y eso se refleja en la contabilidad de agencias oficiales.

"Esos cuatro billones de pesos los deben, por ejemplo, las AUC, las FARC, pero cuando se van a hacer las cobranzas efectivamente no se puede cobrar porque no se sabe a quién, a dónde le pueden coger la plata", explica Pedro Luis Bohórquez, contador general de la nación.

En medio de angustias fiscales, países amigos del proceso de paz están cubriendo una parte importante de los recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.