“No hay presencia” de disidencias de las FARC en Sumapaz: Claudia López

Las amenazas de las disidencias de las FARC encabezadas por alias Iván Márquez, sobre su llegada a la región del Sumapaz, tiene en alerta a las autoridades. Ante esta situación, los gobernadores de Meta, Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, de cuyos territorios hace parte Sumapaz, se reunieron este lunes para analizar las medidas a tomar.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, señaló que si bien no hay presencia, al menos comprobada, de las disidencias en el departamento, se tomarán en cuanta las alertas de la Defensoría del Pueblo y medidas de precaución. Dijo que le pedirán a la SAE que para el caso particular de Sumapaz haga presencia en aquellos predios que hoy estarían en manos de grupos armados ilegales.

“Por eso el día 10 de mayo y durante tres días vamos a acompañar al Ejército y a la Policía, sobre todo a la ciudadanía, para escucharlos en territorio partiendo desde nuestro corredor Pandi-Venecia-Cabrera, pasando a la localidad de Sumapaz”, dijo García.

La alcaldesa Claudia López afirmó que se están tomando medidas como redoblar la presencia del Ejército, especialmente en el Sumapaz, y control de vehículos y de personas que entran y salen del territorio.

“No hay presencia de frentes, presencia de cambuches, presencia de campamentos ni en la localidad de Sumapaz de Bogotá, ni en el departamento de Cundinamarca, pero no vamos a esperar a que los haya, sino que vamos a actuar preventivamente para que eso no ocurra”, aseguró Claudia López.

Publicidad

Por su parte, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, habló de la presencia de la Segunda Marquetalia, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y también del Estado Mayor Central y cómo se estarían disputando entre esos grupos armados ilegales las rentas ilícitas.

“Lo que están haciendo las disidencias de ‘Iván Mordisco’ es poniendo como un paraestado. Las extorsiones se han multiplicado, no solamente están extorsionando comerciantes y empresarios, sino que también a los campesinos les están midiendo las fincas, les cobran por hectárea de tierra, cobran por cabeza de ganado, por carga de plátano, por carga de yuca, por litro de leche y están carnetizando a la gente a través de algunas juntas de acción comunal para poder tener mayor control territorial”, denunció el mandatario.