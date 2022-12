“No hay que dejarse derrotar”: Camila Abuabara habla del trasplante de médula

Camila Abuabara, que tras la operación tuvo que permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Las Américas de Medellín por una afección en uno de sus pulmones, dijo que poco a poco ha ido recuperándose y pronto le darán de alta.

“Los médicos están pensando en darme salida este fin de semana, pero tendría que estar viniendo todos los días a control por un virus que es común entre los trasplantados”, aseguró.

La joven dijo sentirse mucho mejor, anímica y físicamente, y respecto al respaldo que ha recibido a través de redes sociales, Abuabara se mostró agradecida, asegurando que está “muy muy contenta, el apoyo ha sido inmejorable cuando necesité que donaran sangre. Los invito a que no solo me donen a mí sino también a cualquier persona porque es fundamental”.

“La mente todo lo puede, no hay que dejarse derrotar. Hay momentos difíciles pero hay que sacar ese poquito de esperanza y decir hay que seguir", dijo Abuabara sobre su lucha contra el cáncer.