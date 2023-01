“No hay servidores públicos intocables”: presidente de la Corte Suprema

Durante un evento en Cali, José Luis Barceló hizo una defensa del alto tribunal. Presidente Duque pidió que los jueces no hagan justicia con el micrófono.

En medio de las críticas contra la Corte Suprema por la interceptación equivocada al expresidente Uribe, el presidente del alto tribunal hizo un fuerte pronunciamiento. Sin mencionar nombres, dijo que se hacen ataques cobardes con mentiras.

"Por eso debemos hacer una invitación no solo de líderes y generadores de opinión sino de toda la sociedad colombiana para examinemos cómo vamos a detener la destrucción de la justicia y las demás entidades democráticas cobardemente atacadas a través de las mentiras que personas inescrupulosas ponen a rodar irresponsablemente por las redes sociales", señaló José Luis Barceló.

Dijo, además, que no hay intocables.

"Es innegable que en estos tiempos de avances democráticos no hay servidores públicos ni personas intocables. Como usted lo ha reiterado señor presidente, el que la hace la paga”, señaló el magistrado Barceló.

Los más recientes ataques contra la Corte Suprema los hizo del expresidente Uribe ante la interceptación de la que fue objeto a través de un número telefónico, que según documentos aparecía como el teléfono a través del cual la corte notificó en varias ocasiones al congresista Nilton Córdoba sobre procedimientos en una investigación que adelanta contra él por peculado.

En el mismo evento de la Corte Suprema en Cali intervino el presidente Iván Duque quien hizo este llamado a los jueces.

“El juez debe ser un héroe silencioso que no busca exaltación y no hace justicia por micrófono”, señaló el mandatario.

En este encuentro, el presidente llamó a las cortes a participar en el debate de la reforma a la justicia.

