“No hay un solo proyecto productivo”: preocupación por incumplimientos a excombatientes en Chocó

Pedro Boracuta era el jefe del frente 34 en la zona. Dice que los espacios que dejaron fueron ocupados por el ELN ante la falta de presencia del Estado.

Era el comandante del frente 34 de las FARC que por medio siglo llenó de tragedia estas tierras. Se reinsertó a la vida civil con sus 473 milicianos y su novia Luz María, exguerrillera también, con la que lleva 6 años y comparte la preocupación por el futuro de la paz en Colombia.

“No entendemos por qué el gobierno colombiano no le ha cumplido a la gente chocoana con los acuerdos, no hay ni un solo proyecto productivo. Los excombatientes no tienen donde vivir, no hay empleo, no hay viviendas, no hay proyectos productivos”, dice.

Dice que el panorama se complica aún más con las objeciones a la JEP.

“Nos gastamos 4 años debatiendo en La Habana, por qué ahora se va a cambiar lo que quedó ahí. Ya cumplimos, ya hicimos la dejación de las armas. ¿Por qué no nos cumplen a nosotros?”, pregunta.

Este exguerrillero tostado por el sol y la guerra dice que la legalidad jamás llegó a los territorios de los que las FARC salieron.

¿Por qué el ELN se creció tanto en esta zona?

“Porque el gobierno no cumplió los acuerdos. Quedó contemplado que el gobierno retomaría las zonas en las que hacíamos influencia y no se le ha cumplido a las comunidades. Siguen al vaivén las bandas haciendo sus fiestas en las comunidades. Si no se cumplen los acuerdos se va a seguir presentando una guerra mucho peor que la que vivíamos”, dice.

Pero la violencia es solo una parte de la tragedia chocoana. El analfabetismo en el departamento ronda el 20%. Quibdó, la capital es la ciudad con más pobreza y más desempleo de Colombia.

Dos moles en medio de la selva representan dos megaescenarios deportivos que debían estar construidos en 2015.

La exalcaldesa Zulia Mena, exministra de Cultura, está presa por el negocio millonario detrás de la compra de estos lotes, mientras es inevitable preguntarse porqué desde Bogotá desembolsaron tanto dinero para un proyecto tan lejos de las necesidades de la gente y tan grande.

En Quibdó abundan las historias de corrupción y desdén.

Al Palacio de Justicia lo llaman tras bambalinas Palacio de la Moneda porque la libertad cuesta, dicen.

Las casas gratis del gobierno Santos son hoy un barrio pintoresco en el que los maleantes están cobrando extorsiones de hasta 20.000 diarios por el derecho a moverse aquí.

La salida que comunica con Medellín es una trocha. En el hospital faltan servicios.

Y para quienes viven aterrados de la situación fuera de las fronteras de Colombia, dos imágenes que de esta semana: el doloroso entierro de un pequeño indígena y un niño jugando entre las basuras, en el atardecer de Quibdó.

