“No he delinquido”: Uribe dice que audios revelados así lo demuestran

Esta fue la reacción del exmandatario tras conocerse grabaciones que la Corte Suprema tiene en su poder y en las que él dialoga con el alcalde de Amagá.

Esta es la primera conversación a la que se refirió el expresidente. En ella habla con Wilser Molina, mandatario del municipio antioqueño:

Uribe: Me preocupa que Anncol diga que usted hizo un montaje contra Cepeda y que yo le estoy pagando con el aval

Wilser Molina: Cómo le parece. Sí claro y sacaron eso en Anncol y aquí entonces sacaron un pasquín de 3 días antes, el mismo día de las elecciones también lo repartieron.

Uribe: ¿Por qué tienen que relacionarlo a usted con el tema de esas pruebas?

Wilser Molina: ¿De las pruebas contra Iván Cepeda?

Uribe: ¿Alguien dijo que el investigador lo mencionó a usted o qué?

Wilser Molina: Presidente, ¿cómo obtuvieron todos esos elementos y aparezco yo ahí?, ¿dónde dice que me dan la firma?, o sea, ¿cuándo yo le autorizo al investigador elaborar los audios o recoger la prueba?

Álvaro Uribe: ¿En qué cárcel están esos dos testigos?

Wilser Molina: Están en La Dorada, el señor Gabriel Castañeda sí está en la cárcel de La Paz de Itagüí, pero el señor Ramiro Henao alias ‘Simón’ que es el testigo que ha sido más fuerte contra Iván Cepeda y el señor Alcides Durango alias ‘René’ también se lo llevaron para La Dorada castigado. Ellos tienen celdas de castigo. Ellos a través de los abogados que ellos tienen me han dicho, doctor cómo les parece que por decir la verdad están castigando a nuestros clientes.

Uribe: Eso hay que pedir ya una intervención de la Procuraduría y el Ministerio Público, a mí me parece muy grave eso.

Reacción de Uribe

Las divulgaciones de los audios desataron una fuerte reacción del exmandatario a través de redes sociales:



Ciudadanos, escuchen los audios a las interceptaciones a mis llamadas, no he delinquido, he procurado desmontar la violencia moral de los narco terroristas, sus voceros y aliados. No a una segunda Venezuela. Ayúdennos a ganar pic.twitter.com/AWSDNIzpnJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 25, 2018