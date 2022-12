“No he descartado la posibilidad de cese del fuego bilateral”: Santos

“No he descartado la posibilidad de un cese al fuego bilateral antes de acordemos otros puntos”, dijo telefónicamente a The Wall Street Journal”.

Con estas declaraciones, asegura el diario, el mandatario da un giro marcado a su posición de no declarar un cese del fuego, argumentando que le daría una ventaja militar a las FARC. [ Vea también Santos ordena suspender bombardeos contra campamentos de FARC durante un mes]

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, afirmó este jueves en Seúl que las Fuerzas Armadas del país usarán "todas las herramientas a su alcance" para luchar contra las FARC, a pesar de la suspensión temporal de bombardeos a la guerrilla.

El ministro, de viaje en el país asiático para aumentar los intercambios bilaterales en Defensa, insistió en que los militares "seguirán usando las herramientas a su alcance de acuerdo a las instrucciones del presidente para seguir protegiendo a los colombianos".

Pinzón destacó que "son las victorias y los logros de las Fuerzas Armadas en la última década los que han permitido esta situación", en referencia a los últimos avances en el proceso de paz y hacia la derrota del terrorismo en el país latinoamericano.

Santos ordenó el martes a las Fuerzas Militares la suspensión de bombardeos durante un mes contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en respuesta al alto el fuego unilateral e indefinido que esa guerrilla mantiene desde el pasado 20 de diciembre.

La decisión se tomó, según explicó el presidente colombiano, tras reconocer que las FARC están cumpliendo el alto el fuego unilateral e indefinido, además de tomar medidas como dejar de reclutar a menores de 17 años o el acuerdo del pasado sábado para iniciar la retirada de miles de minas antipersona.

El presidente ya aclaró, en todo caso, que la suspensión temporal de los bombardeos no significa que no se puedan presentar enfrentamientos con las FARC durante operaciones de patrullaje y de control militar del territorio.