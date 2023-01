“No he hecho favorecimientos”: director del Sena sobre críticas a proceso de licitación

Oferentes del proceso de renovación del software y hardware de la entidad han pedido suspenderla por competencia desleal.

La cuarta revolución industrial, así ha denominado el director del Sena, Carlos Mario Estrada, la renovación de software y hardware que espera hacer la entidad con una inversión de 730 mil millones de pesos y que se realizará a través de una licitación pública, actualmente cuestionada por actuales oferentes y la Procuraduría General de la Nación.

“Lo primero que me manifiestan los aprendices es que para hablar de cuarta revolución industrial lo mínimo que ellos le exigen al Sena es que tenga un acceso rápido, pronto, a la internet”, señaló Estrada.

Los oferentes interesados han solicitado que se suspenda el proceso licitatorio debido a una competencia desleal. Es el caso de la multinacional Sonda.

"Agradecemos, de acuerdo con lo anterior, que la entidad se sirva generar la suspensión del proceso y replantear los requerimientos técnicos actuales de tal forma que resulte viable el proyecto conforme con el presupuesto disponible".

Comcel S. A y Tigo también se sumaron a la solicitud.

A esto se añaden las declaraciones del procurador general de la nación en las que afirma que las observaciones hechas al Sena sobre el proceso licitatorio no han sido tenidas en cuenta.

Sin embargo, el director del Sena dice que no hay favorecimientos con relación a los interesados en el proyecto.

“Yo no voy a negociar con ninguna firma, porque por ahí he escuchado y ha habido comentarios que hay favorecimientos. Hombre, yo cómo voy hacer favorecimientos, a quién si yo voy a trabajar es con un integrador. Ese integrador es el que este fin de semana debe estar negociando con todas las firmas de tecnología”, indicó el director de la entidad.

Con relación a estos supuestos favorecimientos, la Universidad Nacional, encargada de estructurar todo el modelo tecnológico a través de este documento destacó:

"Los documentos elaborados por la Universidad Nacional son garantes de los principios generales de la contratación pública (...) las reglas contenidas en los pliegos contractuales consultan la transparencia, la libre concurrencia y participación de todos los jugadores del mercado (...)"

En el mismo documento la universidad muestra cómo el único fabricante que cubre todos los aspectos es la gigante asiática Huawei, tema que preocupa a los demás oferentes.

Se acaba el plazo para las modificaciones del pliego que deberán presentar los proponentes.