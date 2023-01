“No hemos sido ni temerarios ni indulgentes”: Mindefensa ante nuevas pruebas en caso Dimar Torres

El Ejército Nacional también respondió a las evidencias que involucran a militares en el crimen del exguerrillero. La Fiscalía reconstruyó los hechos.

Las dos entidades aseguraron que se ha colaborado con toda la investigación.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, indicó sobre el asesinato que, “al ser un acto ajeno al servicio, la competencia es de la Fiscalía General de la Nación y no de la Justicia Penal Militar”.

Y añadió: “En el juzgado segundo cursa este proceso y las personas a las cuales se les ha dictado detención se encuentran actualmente detenidas. Se ha actuado con toda la transparencia, cero tolerancias, no hemos sido ni temerarios ni indulgentes, hemos sido es diligentes”.

La Fiscalía confirmaría que el asesinato del excombatiente de las FARC Dimar Torres no fue fortuito, sino planeado y ordenado por el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita, y ejecutado por el cabo segundo Daniel Gómez Robledo en Convención, Norte de Santander.

El crimen se planeó a través de un grupo de WhatsApp que llamaron ‘Dimar Torres’.

Según el ente investigador, en uno de los mensajes el teniente coronel Pérez Amézquita, comandante del batallón de operaciones terrestres no. 11, adscrito a la fuerza de tarea vulcano, por esos días escribió: “A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”.

Uno de los audios de la audiencia, revelados por la revista Semana, demostraría cómo se ordenó no reportar el crimen.

Así reconstruyó el fiscal del caso los hechos:

“El cabo Gómez se comunica con su comandante, el coronel Pérez, y le informa que mató a Dimar Torres. Ante tal situación, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita le ordena no decir eso por radio y que se comuniquen vía WhatsApp. Y, en medio de la comunicación, el coronel Pérez le pregunta al cabo ejecutor material del injusto: ‘¿qué decía el hijueputa?’, refiriéndose a Dimar Torres. Además, le ordenó al cabo que vigilara e identificara al resto de la comunidad, que se encontraba reclamando e invocando por el cuerpo de Dimar Torres y les dijo textualmente: ‘chequéelos, chequéelos’, porque esos son los que siguen”.

En la reconstrucción, la Fiscalía también reveló el seguimiento detallado que realizaron los miembros del Ejército para matar al excombatiente.

“Asimismo, le da instrucciones al cabo Gómez para que salga por el radio y tergiverse que no hay novedad en el sector”, añadió el fiscal.

El ministro Botero también se refirió al oficial del Ejército involucrado en el crimen: “Desde el mes de mayo hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación todo el personal que hacía parte de ese pelotón. Además, el teniente coronel Pérez Amézquita fue llamado a calificar servicios el 20 de mayo del presente año y puesto a disposición de la Fiscalía, al igual que todos los integrantes”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ejército aseguró que se ha colaborado con el ente investigador e incluso entregó a la misma institución las armas de dotación del pelotón que para el día de los hechos (22 de abril de 2019) se encontraban en la zona.