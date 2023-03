No hizo el traspaso de un carro y ahora está capturado: ojo, que no le pase a usted

Jaime Alexander Sierra está en un grave problema, luego de vender su carro y no haber hecho el traspaso a tiempo del vehículo. Ahora la justicia lo ha vinculado a un proceso por hurto calificado y agravado y le podría esperar una pena de 16 años. El auto que vendió fue usado para un ilícito en Bogotá.

Según explica, Esther Parra, la tía del joven, los peritos han comprobado que el joven estaba en Ciudad Verde, en Soacha, el día y hora que el vehículo fue usado para un robo en la localidad de Chapinero.

“Ya presentamos todas las pruebas y estamos a la espera de que la justicia revise, y nos den un lineamiento”, dijo la tía del joven que no hizo el traspaso a tiempo.

Pero ellos no son los únicos que han tenido problemas tras la venta de un vehículo.

Según María Rita Espejo, ella también hizo la venta de un carro, realizó el traspaso y ahora le están cobrando una multa. Recalca que ejecutó la venta del automotor en Cota y desde diciembre le están llegando mensajes de que debe pagar unos comparendos.

A diferencia del primer caso, María Rita sí hizo el traspaso y explica que, además, no tiene pase ni licencia pues nunca ha manejado. “Me dicen que si no pago me van a embargar la pensión”, se lamenta la mujer.

Los dos casos evidencian la importancia de hacer correctamente el proceso de traspaso, una vez se ha concretado la venta de un vehículo.

El abogado penalista Saúl León analizó en Noticias Caracol las consecuencias de no hacerlo: “Son varias graves, mientras no se haga el traspaso todos los fotocomparendos se cargarán al vehículo. En cualquier accidente de tránsito, si el propietario no ha hecho ese traspaso, deberá responder solidariamente si hay heridos o incluso fallecidos. Y la más grave, vinculación a procesos penales. Por eso es importante hacer los traspasos en términos de ley”.

¿Cómo se hace el traspaso de un vehículo?

Para hacer el proceso de la transferencia de la propiedad de un vehículo en Bogotá hay que acudir a la Ventanilla Única de Servicios.

Para adelantar el trámite, las personas naturales o jurídicas deben estar debidamente inscritas en el sistema RUNT.

Presentar el documento de identidad original.

Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa, documento o declaración en la que conste la transferencia del derecho de dominio, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, con improntas adheridas en la parte final o al reverso del documento.

SOAT vigente incorporado en el RUNT.

Revisión técnico-mecánica cuando haya lugar a ella, incorporada en el RUNT.

Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito, tanto del comprador como del vendedor.

Pago por concepto de retención en la fuente.

Pago de impuesto sobre vehículos automotores, los cuales se validarán en la página de la Secretaría de Hacienda.

Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).

En el caso de persona jurídica, se verifica Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.