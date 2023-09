No hubo conciliación entre expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda en la Corte Suprema

No hubo conciliación entre el expresidente Andrés Pastrana y el senador Iván Cepeda luego que el exmandatario lo denunciara por injuria y calumnia.



Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se buscó un acuerdo entre las partes por la denuncia contra Iván Cepeda, quien dijo que el exmandatario Andrés Pastrana benefició al paramilitarismo en su gobierno.

Iván Cepeda y Andrés Pastrana, frente a frente, decidieron que se van a pleito judicial.



“De ninguna manera pienso ni retractarme ni rectificar sobre lo que he dicho. Así que, como siempre, muy respetuosos de las decisiones judiciales, con toda la disposición a comparecer a los llamados que haga la Corte Suprema en este caso. Tengo la íntima convicción de que he actuado respetando la justicia, de que no he incurrido en ninguna calumnia”, dijo a la salida del tribunal el senador.

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana señaló lo siguiente: “Le hemos preguntado hoy, no se ha presentado ni una prueba con relación a eso, porque además no la hay, (de) que nosotros fortalecimos el paramilitarismo. Tuvimos la oportunidad de explicarle cómo posiblemente el gobierno que más ha combatido el paramilitarismo fue mi gobierno”.