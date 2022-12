“No importa la imagen, importa el crimen”: Uribe sobre fotos de policías muertos

Según afirma el exmandatario, no se puede justificar el asesinato de policías y soldados diciendo que así quedó pactado entre el Gobierno y la guerrilla antes de iniciar los diálogos.

"No se puede permitir que en nombre de las reglas de juego se le dé licencia al terrorismo para asesinar y secuestrar a nuestros soldados y a nuestros policías", puntualizó.

En cuanto a las duras críticas que recibió por publicar en Twitter las fotos de dos uniformados muertos la semana pasada en un atentado de las FARC en La Guajira, el expresidente dijo que "aquí no importa la imagen, importa es el crimen y lo que importa es que el país adquiera conciencia".