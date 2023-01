“No le he dado ni un peso a nadie”: Roberto Prieto amplía declaración sobre escándalo de Odebrecht

El exgerente de la campaña Santos Presidente compareció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y aseguró que no existen pruebas que lo vinculen.

“No hay una sola prueba de esos recursos que dice el señor Otto Bula haberme allegado. Me han tratado de delincuente y de corrupto, pero no hay una sola prueba donde diga que yo le haya dado una coima a nadie, no le he dado ni un peso a nadie”, asegura Prieto.

Prieto es investigado, según la Fiscalía, porque a través de dos cuentas que Otto Bula consiguió por petición de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, habría recibido un millón de dólares a cambio de ayudar a adjudicar la Ruta del Sol II.

