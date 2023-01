“No le quito una coma”: juez no se arrepiente de haber comparado a abogada con vendedora de chicha

Mercy Yolima Cepeda denunció al togado Álvaro Rincón Morro por haberle hablado de forma grosera durante una audiencia en Duitama.

Según la abogada, el juez no la dejó ejercer su labor ni objetar argumentos en un proceso de fraude que se adelantaba en el juzgado primero penal de circuito del municipio boyacense.

Además, Morón la criticó, según se ve en un video, al decir que tenía entendido que “son abogados, son juristas los que vienen a trabajar acá, o si no traeríamos a la señora que vende chicha allá abajo y que ella se comporte como quiera comportarse”.

Al ser preguntado por la forma como trató a la jurista Cepeda, el togado sostuvo que no se arrepentía.

“No le quito una coma, y es que me han dicho es que el tonito, es que ni siquiera el tono, porque es que mire, yo ya he utilizado con ella el llamado cordial”, dijo sobre su proceder.

Pero la abogada manifestó haber sentido “bastante mal y me sentí agredida como profesional”.

El juez compulsó copias para que el Consejo Superior de la Judicatura investigue a Cepeda, “porque así lo interpreté, que es una maniobra dilatoria” en el caso que se adelanta.

La abogada, por su parte, renunció al proceso cuya nueva audiencia se adelantará en abril.