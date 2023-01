“No les vamos a dar el gusto”: contralor a quienes cuestionan proyecto para enfrentar corrupción

Así les respondió a dirigentes gremiales que expresaran su descontento por la ley de control fiscal preventivo, impulsada por la Contraloría en el Congreso.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, y Sergio Clavijo, presidente de Anif, cuestionaron la iniciativa en estas dos columnas.

Ante los escritos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, reaccionó fuertemente: “No quieren ser vigilados, que tienen, además, grandes problemas con que sean gestores fiscales (…) así no les guste a esos columnistas, al doctor Botero, al doctor Clavijo (…) no les vamos a dar el gusto y vamos a dar la pelea en el Congreso de la República”.



El acto legislativo, según el contralor, no es para coadministrar recursos ni quitarle potestad al sector privado en sus decisiones de inversión.

“El control previo nunca será igual al control preventivo. No queremos coadministrar ni queremos un control vinculante en materia preventiva, pero si no queremos seguir nosotros seguir llegando en bicicleta cuando los bandidos van a velocidad de Lamborghini”, señaló Córdoba.

El auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, respaldo al contralor diciendo que con el actual sistema es fácil para los corruptos burlar a los entes de control.

Los sindicatos del organismo hicieron lo mismo y señalaron a los privados de los casos más grandes de corrupción.