“No me acuerdo qué hice”: el 'Bolillo' habla para Noticias Caracol

Explica que una mezcla de medicamentos y licor lo llevó a cometer actos que jamás había hecho antes y que se arrepiente profundamente de lo sucedido.

El exdirector técnico señala que no tenía relación con la mujer que lo acompañaba, y que no sabe de su vida. Agrega que ella no dio la cara debido a la reacción que el caso generó en la sociedad colombiana.

Publicidad

Gómez confesó que no ha tenido oportunidad de pedir perdón a la mujer que golpeó y que ha llorado en varias oportunidades por esta razón. Según él, este caso ha afectado a toda su familia.

También se refirió a la selección Colombia y dice que no le ve problema a un técnico extranjero.

"No hay derecho a que las toquen", les dice a las mujeres de Colombia. Finalmente, pidió perdón pues, según sus palabras, él no es así.

Vea toda la conversación aquí