'No me arrepiento de nada ni de nadie': Sara Builes

Sara Builes Torres, la modelo antioqueña de 22 años que ha impactado en las pasarelas por su 1,70 metros de estatura, su figura voluptuosa, sensualidad, rostro angelical y ojos verdes y expresivos, dice que no se arrepiente de nada porque tuvo "conciencia" y "certeza" de que actuaba bien y no le hacía "el mal a nadie". Vea aquí galería de Sara Builes

Se refiere a la avalancha de críticas que han caído sobre ella luego de conocerse que era la pareja sentimental del presunto narcotraficante Jhon Fredy Manco Torres, alias 'el Indio', capturado en Brasil el pasado lunes.

Sara ha evitado hablar con los medios de comunicación que la han buscado. Sin embargo, el miércoles pasado, luego de difundirse ampliamente su imagen por los noticieros de televisión nacionales e internet, comenzó a escribir mensajes en Facebook: "Aquí estoy, dando la cara, sin esconderme de nadie porque no tengo nada que ocultar. Soy inocente. Soy sencilla: ando en bus y en taxi. No le veo sentido a que se me tiren la vida".

El abogado le prohibió llamar, le cerraron las cuentas bancarias y su nombre, Sara Builes Torres, relacionado con la captura de ‘el Indio', aparece en 32.200 resultados del buscador Google, en una búsqueda de 38 segundos. Ante esta difícil situación, Sara ha dicho casi en tono conmovedor: "Ahora más que nunca necesito a mis verdaderos amigos, pues (...) Haber (sic.), ¿dónde están?".

Unos pocos la han apoyado abiertamente: "Muchos estamos contigo, tenemos fe en que todo saldrá mejor (...) Eres grande, amiga, y no tienes nada que ocultar" o "Bueno, hermosa, yo miro cómo te ayudo".

Mediante un mensaje, El Espectador invitó a Sara a referirse a su situación actual y aclaró las imprecisiones que, según ella, han cometido los medios de comunicación: "Odio los malditos comentarios malintencionados de los periodistas (...). ¿Cómo se les ocurre decir que fui ficha clave para capturar a mi novio? ¿Es que quieren que me maten? No inventen cosas que no son. ¡Dios, ayúdame!".

Sara respondió por el mismo medio: "Cuando mi abogado me permita hablar con los medios, lo hago. Mientras, no. Gracias. Sé que entiendes".

Hasta el lunes pasado, el nombre de Sara Builes Torres no figuraba más allá de su relación con el modelaje y el intento que tuvo de ser reina de Antioquia en 2009.

En agosto de 2012 fueron publicadas en la revista Soho -Sara fue presentada como parte de la Agencia de Modelos Soho- unas de sus últimas fotografías. Ese año grabó para Directv un video sobre las ofertas y productos del sistema de televisión satelital.

Su presencia en el modelaje fue el resultado del impulso que le dio su candidatura en 2009 al reinado de Antioquia, en el que participaron 10 candidatas. En ese entonces, dice Juan Carlos Sierra, comunicador cercano al concurso organizado por el canal Cosmovisión, Sara no tenía novio. Y, como las demás candidatas, cumplía el requisito de venir de una "familia de buenos principios".

Su paso por el certamen fue sin pena ni gloria, dice el periodista Óscar Montoya, quien cubrió el reinado, realizado en un hotel de Medellín la noche del 16 de julio. "Su rostro es dulce y lo más llamativo son sus ojos verdes. Debe trabajarle mucho a su figura, pues se notó flácida y muy pasada de peso", dijo Montoya.

El 20 de julio de ese año, los jurados de Cosmovisión Real eligieron a Macri Vélez Sánchez como la reina de Antioquia. Sara Builes, entre tanto, se abrió camino en el modelaje.

No se sabe con certeza cuándo comenzó su relación con Jhon Fredy Manco Torres, 39 años y oriundo de Chigorodó (Antioquia). Al parecer, estaban juntos desde hace dos años. Lo que ha quedado claro es que dejaba su casa en La Floresta (Comuna 12), donde creció y estudió, para visitar a Manco Torres en una exclusiva urbanización de Madrid (España), donde viven estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, el delantero del Real Madrid.

La relación se rompió cuando Manco Torres, al llegar con Sara a Río de Janeiro con el objetivo de ver el partido entre las selecciones de Brasil e Inglaterra, fue detenido.

