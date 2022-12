No me consta que dinero entregado a Giraldo llegó a campaña Santos: Otto Bula

Otto Bula, testigo clave del escándalo de Odebrecht, dio un nuevo giro al caso a través de una carta en la que asegura nunca haber dicho que el millón de dólares, supuestamente entregado a Andrés Giraldo, llegó a la campaña presidencial de santos.

"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente", menciona Bula en una carta al Consejo Nacional Electoral.

Esta es la carta:

El pasado 8 de febrero, Fiscalía General indicó que parte de un soborno entregado al exsenador Otto Bula habría sido destinado a la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

El excongresista Otto Bula "tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia (...) por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña 'Santos Presidente-2014'", afirmó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa.

Fiscalía señala que Bula fue contratado por la firma brasileña para favorecer una adición del contrato de la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició en el mandato de Álvaro Uribe.

Frente a esta acusación, Santos pidió a al Consejo Nacional Electoral investigar "a fondo" y "rápido" el supuesto ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña. Asimismo, el fiscal general aclaró que no existe una prueba física que comprometa al primer mandatario.

Esta es la declaración completa sobre lo que dijo Otto Bula a la Fiscalía correspondiente al dinero de Odebrecht que habría entrado a campaña Santos:

“Cuando llegó la primera plata, que fueron los 500 mil dólares, se hizo el descuento original del 10%, que fue el negocio que se hizo con el señor López. Me dieron 200 millones de pesos a mí.

El saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano y esa plata era para el señor Roberto Prieto.

Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín. Allí hablamos, yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85. En la parte de atrás ahí como un parquecito.

La segunda vez que llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho, y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo. Le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación, comí, me demoré un poquito. Cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo”.