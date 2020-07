“No me dejes solo, me estoy ahogando”: el drama de familiares de pacientes con coronavirus en Sucre

En Sucre han fallecido 257 personas a causa del coronavirus, pero el drama no termina allí. Familiares de los fallecidos relatan los duros momentos que han enfrentado por tener un ser querido enfermo y verlo morir.

Es el caso de una mujer, quien perdió a su papá, presuntamente por el virus.

“Dicen que mi papá murió de COVID y nosotros hemos sido despreciados por la gente, hemos sido atacados por la gente”, asegura.

Una situación similar afrontó otra ciudadana. Su padre fue sepultado sin poderlo ver.

“Me decía: ‘hija, ayúdame, no me dejes morir, no me dejes solo, me estoy ahogando’ y yo le decía papi, no puedo hacer nada por usted. Hasta que falleció y no lo vi más”.

Las estrategias por parte de las autoridades consisten en la articulación de las Secretarías de Salud, la unión de las EPS, toque de queda y restricción de la movilidad los fines de semana para aplanar la curva de contagios.

Publicidad

“También le damos la oportunidad a la ciudadanía de que entienda la peligrosidad y que se queden en sus casas, que el uso del tapabocas es obligatorio, el lavado de mano de manera constante es importante para que podamos tener menos probabilidades de que este virus llegue en este momento”, señala Andrés Gómez, alcalde de Sincelejo.

De acuerdo con las autoridades, de los 4.628 casos positivos de COVID-19 en Sucre, 2.359 corresponden a hombres, 2.005 a mujeres y 264 a niños.

El llamado de los entes gubernamentales es a acatar las medidas de bioseguridad y autocuidado para prevenir los contagios.