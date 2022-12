“No me explico cómo mandan a esos niños solos en un bus”: Pibe Valderrama

La mezcla de dolor e indignación es un sentimiento que embarga a los colombianos tras la tragedia de Fundación, Magdalena, donde 33 menores de edad murieron calcinados en un bus.

"Fortaleza. Es duro", declaró la estrella del balompié colombiano, quien reprochó el exceso de confianza de los acudientes de las víctimas. El futbolista Carlos ‘el Pibe" Valderrama, quien es originario de ese departamento, no es ajeno a ese dolor y expresó su indignación por lo ocurrido .

"Yo no me explico como un padre de familia manda a un niño de 6 o de 8 años en un bus. No entiendo nunca eso. Y veo la lista que no pasan de 10 años. Yo como padre de familia, los hijos míos no van. Voy yo, o va la mamá, o va la hermana", agregó Valderrama. (Vea también: Pastor judicializado por contratación de bus perdió a su hija en el incendio).