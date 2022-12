“No me olvides, papá”: familias separadas y corazones rotos por la crisis venezolana

Daniel Carmona llora y no es para menos. Tuvo que dejar a su hija de 9 años y cruzar la frontera, todo por buscar un mejor futuro para ella.

“Lo que me decía es que no la fuera a olvidar, que estuviera pendiente, que la llamara. Le dije ‘no te preocupes que yo lo voy a hacer’”, relató antes de romper en lágrimas y revelar que lleva tres días sin poder oír la voz de la pequeña.

La durísima crisis que vive Venezuela obligó a Daniel y sus dos hermanos a abandonar su patria. De la difícil situación económica habló uno de ellos.

“En pocos días todo se fue a la nada. Quebramos porque la inflación se comió todo. Como los costos están tan elevados, alcanzan en la actualidad para comprar un kilo de queso y un cartón de huevo. En eso se va el sueldo de un mes de trabajo”, relató Pablo Carmona.

La tristeza también tiene rostro de mujer. Es el caso de Kattiuska Jiménez, que en medio del llanto describió el momento en que tuvo que separarse de sus hijos.

“No me querían soltar. Fue algo muy doloroso, pero tengo que hacer el sacrificio por ellos porque no hay futuro”, dijo.

La venezolana dejó a su familia, pero viajó con una vecina para ayudarla con su silla de ruedas. Luego del agotador recorrido, que implica subir y bajar de buses por varios días, sueña con volver a tener a sus pequeños a su lado.

El ingreso de venezolanos a Ecuador va en aumento, entre 2016 y 2017 se incrementó en un 181% pasando de 102.000 personas a 288.000. Unos se quedan en el vecino país, pero la mayoría prosiguen su recorrido hacia el sur del continente.

Vea la primera parte de este informe especial realizado por Noticias Caracol, Ecuavisa y Latina Perú:

“Me parte el alma”: la triste travesía de venezolanos por...