No me quiso escuchar: Uribe ataca a la Corte Suprema por fallos en yidispolítica

Durante el primer debate de la reforma al equilibrio de poderes, en la plenaria del Senado, el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia tras la condena que esta profirió contra dos ministros de su Gobierno.

“La Corte no me quiso escuchar como testigo y no es el juez de mis actos como presidente”, dijo Uribe y agregó “dice la Corte que había una organización criminal, vamos a ver dónde la había si en el Gobierno que preguntaba por lo que estaba ocurriendo o allí que estaban interferidos por narcotraficantes como Giorgio Sale”.