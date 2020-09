“No me siento preparado”: los temores de estudiantes de 11 alejados de las aulas de clase

Los estudiantes que cursan el grado once han sido afectados duramente por la pandemia. Algunos no se sienten preparados para presentar pruebas como el ICFES y otros no definen su proyecto de vida para el otro año.

Además, extrañan su último año de colegio. Las fiestas del Prom, la excursión, salidas pedagógicas y otras actividades quedaron canceladas por la pandemia.

Salomé Osorio, de 17 años, estudia desde su casa, ubicada en una vereda de Guayabal de Síquima, en Cundinamarca. Allí no llega el internet y la dificultad para conectarse a sus clases le recuerda el sinsabor que le dejó la pandemia.

“Uno no va a tener una graduación, no va a poder volver a compartir con los compañeros”, dice.

Observa con nostalgia el uniforme que no pudo usar este año y aún son inciertos los proyectos para el próximo. “Yo no me he postulado a ninguna universidad porque no tengo internet y tampoco alguien que me pueda guiar en este tema”, reconoce.

La incertidumbre también ha invadido a Daniel Rodríguez, otro adolescente que termina sus estudios de colegio este año.

Su chaqueta de Prom 2020 quedó guardada en el armario de su casa y con ella el anhelo del último año escolar que nunca fue, pero también los nuevos retos para una promoción marcada por la pandemia.

Cuenta Daniel que “al principio era muy difícil, no conocimos la plataforma Zoom y a los profesores también se les dificultaba conectarse”.

Otro aspecto que también preocupa a los estudiantes es la presentación de las pruebas Saber, que aún están en vilo, y no se ha definido si serán virtuales o presenciales, decisión que se tomará de acuerdo al comportamiento del coronavirus.

De acuerdo con el grupo de investigación Ceinfes, de 9.133 estudiantes de secundaria consultados en la gran encuesta de educación 2020, solo el 24% está preparado para presentar el Icfes o cualquier prueba de admisión a la universidad.