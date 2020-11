“No nos quemen”: se conocen nuevos videos de incendio en CAI de Soacha que dejó 8 detenidos muertos

Este miércoles se conocieron nuevos videos del incendio registrado el pasado 4 de septiembre en el CAI de San Mateo, en Soacha , y que dejó como saldo ocho detenidos muertos.

Una de las grabaciones la hizo una persona que estaba afuera del CAI segundos antes de que uno de los retenidos iniciara el fuego en la celda del centro policial, que provocó la muerte de un hombre en ese momento y luego de otros siete debido a las lesiones causadas por las llamas.

En el video se observa cómo el desespero se apoderó de las familias de los detenidos y de los residentes del sector, quienes en medio de gritos tratan de ayudar para extinguir la conflagración.

“Los retenidos generan el incendio y nuestros policías llegan a tratar de sacar a los retenidos para salvarles la vida. Lo que se produce, o lo que se da al momento, es que el candado se sella y no permite el ingreso de la llave, lo que toca es romper”, dijo el coronel César Castro, comandante de la Policía de Cundinamarca, al anotar que “también los retenidos habían sellado la celda con las sábanas”.

Parte del relato del oficial se puede ver en otro video donde se aprecia a los policías del CAI ayudando a los detenidos cuando estos ya habían salido de la celda donde empezó el incendio.

Pero, además, el coronel Castro cuestiona las afirmaciones según las cuales fue la Policía la que proporcionó los elementos que provocaron el incendio.

Publicidad

“Es irresponsable por parte del concejal decir que nosotros hemos violado los derechos humanos, que nuestros policías les echaron gasolina”, sostuvo el comandante de la Policía de Cundinamarca.

Una mujer, quien pidió proteger su identidad, narró que poco antes del incendio hubo una discusión entre los detenidos.

“Hay un video que está en investigación donde entre ellos mismos se pelearon, unos a favor y otros en contra por el incendio; unos querían que se incendiara y otros que no, inclusive entre ellos quedó grabado que decían ‘no, no, no nos quemen’”, afirmó la testigo.

Tras esta pelea que denuncia la ciudadana, los retenidos comenzaron a arrumar las colchonetas en las que dormían.

“Amarraron con algo que se ve en la grabación, sábana, cordones, algo aparte del candado que tenía la reja, amarraron la reja también, inclusive algunos se desnudaron para quemar la ropa, las colchonetas que tenían adentro”, señaló.

Después de ese momento comenzó el fuego.

Publicidad

La Procuraduría anunció el inició de la investigación y la inspección al expediente donde la Policía de Cundinamarca detalló lo ocurrido, mientras la Fiscalía también adelanta una indagación por los hechos.