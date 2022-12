¡No pasó en China sino en Ibagué! Travieso niño terminó atrapado en una lavadora

Gritos del menor, que estaba solo en casa, alertaron a los vecinos. Bomberos tuvieron que hacer de todo para sacarlo.

Los socorristas, en medio de la angustia y la incertidumbre porque no sabían lo que sucedía, tuvieron que acceder hasta el apartamento ubicado en un tercer piso a través de una escalera de emergencias.

El curioso incidente se produjo este lunes en un conjunto residencial del barrio Ocobos, en la capital tolimense.

Al parecer, según la versión del pequeño, se encontraba jugando y se metió dentro del electrodoméstico del cual no pudo salir pues quedó atorado.

La emergencia fue atendida por la móvil 13 del Cuerpo de Bomberos de Ibagué, así como por el servicio de ambulancias.

El asunto, por fortuna, no pasó más allá del susto y la anédcota. El niño, de 13 años, no presentó lesiones según el reporte de los organismos de atención de emergencias.

Las autoridades de Ibagué hicieron un llamado a los padres para que estén al tanto de lo que hacen los pequeños cuando se encuentran solos al interior de las viviendas.

Conozca más sobre las precauciones a tener en cuenta con los menores en la casa, especialmente cuando se encuentran solos:

