“No podemos achacarle a la pobreza la violencia contra la niñez”: directora del ICBF

Karen Abudinen asegura que prevenir es lo más importante e invita a denunciar en la línea 141.

“En la mayoría de estos casos es la propia familia quien los comete. No puede ser que nosotros no podamos, en familia, proteger y cuidar a nuestros niños”, señala Abudinen y recalca: “este es un país enfermo”.

Aunque afirma que “muchas veces no llegan a donde tiene que llegar las denuncias”, insiste en que “lo más importante es prevenir situaciones de maltrato y de violencia”.

Según la directora del ICBF, desde esa institución intentan promover buenas prácticas de crianza pues la violencia suele iniciar en el núcleo familiar.

Al día se presentan 66 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

A través de redes sociales, usuarios compartieron sus inquietudes:



#ylosniñosque la conflictividad y pobreza social es un caldo de cultivo para el abuso sexual infantil. Que hace el gobierno al respecto? — YESID HERNANDEZ (@yesidhernandez3) April 25, 2018