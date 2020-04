“No podemos botar comida”: clamor del Banco de Alimentos de Bogotá ante cuarentena por coronavirus

Pidió no desperdiciar lo que se consume en casa. En marzo, socorrió a más de 600.000 personas y las ayudas entregadas a diario se multiplicaron con la emergencia.

Hace semanas que los colaboradores del Banco de Alimentos de Bogotá no paran de trabajar. Su fin: abastecer con comida la mayor cantidad de comunidades cercanas, que, por estos días de cuarentena por coronavirus COVID-19, pasan necesidad.

“Nosotros estábamos ayudando a alrededor de unas 240.000 personas cada mes. En marzo, calculamos que se pudieron socorrer a más 600.000 personas”, dijo el padre Daniel Saldarriaga Molina, director del Banco de Alimentos de Bogotá.

Saben que, aunque muchos ciudadanos quieren aportar con la causa, reiteran que la idea no es salir de los hogares, sino que las donaciones se puedan hacer a través de la página web www.bancodealimentos.org.co.

Asimismo, el mensaje es claro: no hay que desperdiciar los alimentos.

“Tenemos que pensar en que no podemos botar comida, el desperdicio no puede ser un motivo para que tengamos que salir de la casa a botar lo que no vamos a aprovechar. Pensemos en preparar lo que somos capaces de consumir”, dijo el padre Saldarriaga.

Anotó que, antes de desperdiciar los alimentos, se debe considerar que cerca de cada hogar “hay alguien que pasa necesidad” o alguna una “institución que atiende a niños o adultos mayores que está ahí enclaustrados”, a quienes se les puede ayudar a calmar el hambre.

Desde que la emergencia empezó, muchos corazones solidarios han aportado para el abastecimiento.

“Un día normal del Banco de Alimentos, podíamos mover entre 45.000 y 55.000 kilos. Ayer (viernes 3 de abril de 2020), entregamos 150.000 kilos. Y así han sido estos días”, aseguró el padre.

Pero lo más importante es que en las próximas semanas, cuando podría agudizarse la crisis por el coronavirus COVID-19, todos estén dispuestos a cooperar.