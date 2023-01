“No podemos cancelar ninguna plataforma”: gobierno responde a taxistas tras jornada de paro

El viceministro de Transporte Juan Camilo Ostos aseguró que, pese a esto, se han impuesto sanciones a conductores que “prestan servicio ilegal”.

Este miércoles, taxistas protagonizaron protestas en varias ciudades. Durante la jornada hubo bloqueos, trancones y ataques de los manifestantes contra taxistas que decidieron trabajar.

Según un primer balance, en Bogotá, hubo 7 retenidos y 18 vehículos vandalizados.

Y es que a algunos les tocó defender a los puños su derecho a trabajar, pues otros taxistas los amenazaban con pincharles el carro.

En Medellín también hubo desórdenes, varios conductores le lanzaron huevos a quienes seguían prestando el servicio.

El parte positivo lo dejó Barranquilla, donde las manifestaciones se desarrollaron en completa normalidad y no hubo bloqueos de vías ni alteración al orden público.

¿Qué dice el gobierno?

El Ministerio de Transporte respondió ante las protestas que, aunque se están sancionando a los conductores que prestan servicio ilegalmente, no pueden hacer nada ante las plataformas digitales que lo promueven.

"Aquí hay una iniciativa de una ley de la República que habla de la libertad de red, esto no permite que, a menos que un juez nos ordene cancelar algún tipo de plataforma, no solo del sector de transporte, de cualquier servicio en el país, no podemos cancelar ninguna plataforma, por cuenta de que la ley nos exige que sea un juez quien ordene esta medida", afirmó Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte.

No obstante, el funcionario agregó que sí se han cancelado y suspendido licencias a quienes prestan el servicio ilegalmente.

Taxistas insisten en que están frente a una competencia desleal.

"No hay que negarnos a las tecnologías, pero es la competencia que hay entre aplicaciones y servicios. (Estas) no están reguladas, no tienen un compromiso con la ciudad, están explotando a conductores y se benefician ellos a costilla de una situación”, aseguró uno de ellos.

En un comunicado, Uber señaló que “la aplicación sí está sujeta al régimen tributario nacional y paga los impuestos que le corresponden”.

Entre los ciudadanos, las opiniones sobre qué servicio prefieren están divididas.

En Colombia, según reconoció el gobierno, operan ya más de 30 aplicaciones de transporte urbano, pero todas ellas siguen sin reglamentación.