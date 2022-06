No prosperó revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez

En Cúcuta, Norte de Santander, no prosperó la revocatoria en contra del alcalde Jairo Yáñez, pues el abstencionismo fue el protagonista de la jornada. Se requería que por lo menos acudieran a las urnas 130 mil personas, sin embargo, solo se registró un 1,8% de participación.

La ciudadanía mostró su inconformidad, pues se destinaron cerca de 4 mil millones de pesos para esta jornada.

“Cucuteños, nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi periodo como alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes”, manifestó Yáñez.

La medida de ley seca que se había decretado con la ocasión fue levantada a las 7 de la noche.