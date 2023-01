“No puede haber silencio”: monja colombiana sobre abusos de sacerdotes

Tras las denuncias del papa Francisco sobre violaciones a religiosas, la hermana María Helena Villota y monseñor Juan Espinoza dan su punto de vista.

Para monseñor Juan Espinoza, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), es imperdonable que no se valore la dignidad de una religiosa en su esencia como mujer. Por eso, apoya la postura del papa Francisco de cero tolerancia frente al abuso sexual cometido por obispos y sacerdotes.

En contexto

"Como en una familia siempre hay una oveja negra, también en la Iglesia hay hombres limitados y hombres que rebasan los límites de las normas", dice monseñor.

Frente al abuso de religiosas hablamos con la hermana María Helena Villota, quien con más de 50 años de ejercicio religioso advierte que no puede haber silencio.

“Uno en lo posible busca defenderse frente a esas situaciones. Si se deben tomar cartas en el asunto, no podemos menguar la falta, no la podemos menguar”, dice la religiosa.

¿Qué plantea el derecho canónico en caso de comprobarse el abuso?

“La sanción es la suspensión inmediata del ministerio, del ejercicio del ministerio sacerdotal, y se hace el proceso; el mismo obispo está obligado a denunciar este sacerdote ante la autoridad civil y hacer un reporte ante la Iglesia, ante la Santa Sede”, explica monseñor Espinoza.

La hermana Villota advierte que hay un daño irreparable.

“Es gravísimo y la Iglesia está sufrida, y la iglesia jerárquica me refiero, porque la Iglesia somos todos”.

Coinciden en que se debe trabajar más en la formación de los agentes pastorales, para así tener una visión preventiva frente a los casos denunciados por el papa Francisco.