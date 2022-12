No puede sacrificarse democracia venezolana por proceso de paz: Pastrana

Andrés Pastrana, en entrevista con Blu Radio, fue claro al afirmar que "Colombia tiene que deslindar la paz de nuestras relaciones con Venezuela", ya que "lo que está en juego es la democracia de Venezuela".

"Colombia debía mantener ese silencio antes de darle el aval a ese presidente (Nicolás Maduro)", dijo al referirse al comunicado enviado el lunes por la Cancillería.

"La canciller colombiana, (María Ángela Holguín), se adelantó", consideró el expresidente.

Para Pastrana, el proceso electoral en Venezuela "ya huele feo".

"Esto huele a que algo pasó en las elecciones", manifestó, y cuestionó que las cifras que publica el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "son globales". "Usted no sabe cuántos votos sacó Maduro o (Henrique) Capriles" en cada estado.

Cuestionó que el presidente electo quisiera el día de las elecciones un recuento de votos y tras su proclamación ya no lo desee. "¿Hubo fraude?", inquirió.

"Si el presidente Maduro no quiere (...) es porque algo sucedió en las elecciones", agregó.

Insistió en que "no se puede sacrificar la democracia de Venezuela por creer que es un elemento fundamental de la paz de Colombia" y agregó que el recuento de votos "es lo que da la legitimidad" al Gobierno venezolano, pero si no se hace se le da ilegitimidad".

Pastrana envió el lunes una carta a Juan Manuel Santos, en la que "ruego al señor Presidente de los colombianos mantener la postura digna y respetuosa de silencio de Colombia hasta el recuento que ha de iluminar la verdad de lo ocurrido este domingo en las urnas venezolanas".

La Cancillería, por su parte, envió el lunes un comunicado en el que felicitó a Maduro "por su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

Sin embargo, saludó "la disposición de los representantes del Gobierno y de la oposición a que se realice una auditoría ciudadana que contribuya a dar tranquilidad y una lectura fehaciente a los resultados de los sufragios depositados por el pueblo venezolano en las urnas".

Bogotá