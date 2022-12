No pueden permitirse más muertes como la de bicicrosista: Santos

"Un muchacho que estaba surgiendo en la vida como deportista, de la noche a la mañana muere por una bala perdida. Una sociedad no puede darse el lujo de permitir este tipo de situaciones y esa es una de las razones por las cuales estoy yo aquí (en Medellín). Mis condolencias más profundas a toda su familia", aseveró el presidente Juan Manuel Santos.

El mandatario señaló que su viaje a la capital antioqueña obedece a dos motivos: "el primero, activar el Gaula que nos habíamos comprometido a activar y poner funcionamiento en el último Concejo de Seguridad que hicimos en la comuna 13; el segundo, iniciar una intervención aquí en Medellín, he venido con el general José Roberto León Riaño, el director nacional de la Policía; y mil policías más aquí en Medellín".

Así mismo manifestó su preocupación "con el aumento de los homicidios aquí en Medellín, lo mismo que en Cali, y por eso estamos haciendo intervenciones específicas".

Según él, las intervenciones efectuadas por una fuerza especializada han dado "resultados inmediatos" en 15 ciudades.

Agregó que desde el primero de enero hasta el 16 de marzo de este año, el secuestro se redujo en un 44%.

"De los 45 secuestros que se presentaron entre el primero de enero y el 16 de marzo, óigase bien 23 de esos secuestrados fueron rescatados por el Gaula. El 53% de los secuestros que se han presentado este año han sido resueltos exitosamente", precisó.

Santos insistió en pedir a los ciudadanos a denunciar casos de secuestro y extorsión.

"El mensaje nuevamente no es el miedo, porque si pagan serán víctimas durante mucho tiempo. En cambio, si colaboran ese delito es el más fácil para producir buenos resultados. Nuevamente, necesitamos la colaboración de las comunidades", subrayó.

Medellín, Antioquia