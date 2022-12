No puedo decir que por golpes perdí al bebé: exesposa de congresista José Pérez

"No puedo decir que por causa de los golpes yo perdí al bebé", dijo la mujer que denunció al congresista, quien solo emitió un comunicado en el que calificó a la mujer de injuriosa.

Relató a Blu Radio que cuando fue atendida por el médico, en marzo pasado, ella le preguntó si podía certificarle que había perdido al niño que esperaba por los golpes y él le dijo que no.

Manifestó que no entendía por qué Pérez la agredió, ya que para la fecha de los hechos, el 14 de marzo de este año, ellos no tenían una relación.

Según ella, él empezó a exaltarse y terminó "dándome golpes". Confesó haber caído en pánico y, dijo, "en ningún momento respondí con agresión física o moral". Solo preguntaba, agregó, "¿por qué me haces esto? (...) Yo quisiera que él me explicara".

Después de la golpiza, afirmó, Pérez sacó su ropa y "dejó en la portería del edificio un documento diciendo que nadie entra y nadie sale", versión que, afirmó, puede comprobarse con la bitácora del edificio y los videos.

"La policía fue a la casa porque yo no podía salir del apartamento" y "después de que salí nunca pude volver a entrar", añadió.

Mejía dijo que no era la primera vez que denunciaba a Pérez por agresión, pero que abandonó "eso porque, como hacemos la mayoría acá, nada pasa".

"Yo tengo miedo de qué me va a decir", reconoció. "Llamó en una ocasión para preguntar por su niña" y "le pedí el favor que no volviera a llamar". "Tengo miedo cuando me llama", recalcó.

"Si quiere hablar conmigo será por intermedio de una tercera persona", sostuvo.