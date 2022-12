“No queremos extremos de derecha ni de izquierda”: Santos en asamblea del Partido de la U

En medio de un clima de incertidumbre y divisiones internas, el mandatario dejó claro cuál debería ser el camino a seguir con miras a las elecciones de 2018.

"No queremos ni extremos de derecha ni extremos de izquierda, los extremos son enemigos del Partido de la U", afirmó Juan Manuel Santos, presidente de la República.

En cuanto a alianzas, hizo un guiño a el liberalismo.

“Los exhorto a que busquen esa unidad con esos partidos, sobre la base de esos principios liberales que nos caracterizan", añadió.

Por su parte Aurelio Iragorri, recién nombrado director del partido, llegó pisando fuerte. Se fue contra los que ya se "casaron" con un candidato.

“Hagan las reuniones que quieran, de manera individual si creen que es necesario, pero no salgan a dar declaraciones diciendo que apoyan a Claudia López, a Vargas Lleras, a mí me gustan todos (…) esa no es la posición del partido, si ustedes creen que Aurelio IragorrI vino a sepultar este partido, están equivocados”.

