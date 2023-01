¿No quiere morir en un accidente? Hágase visible en las noches o le puede pasar esto

Ciclistas que no usan chaleco o conductores que no utilizan las direccionales son protagonistas de choques que terminan en tragedia.

Un video grabado en la vía Bogotá – Villavicencio muestra a un conductor que, en medio de la oscuridad, espera la oportunidad para hacer un giro prohibido. Un camión, que al parecer no lo observa, lo choca por detrás. El impacto lo manda contra un bus intermunicipal y varias personas resultan heridas.

Otra imprudencia captada en cámara fue la de dos ciclistas, sobre la vía Bogotá – Mosquera, que no llevaban chaleco ni reflectivo alguno que permitiera verlos en la penumbra.

Esa falta de cultura y seguridad vial ha causado un alto número de víctimas mortales en las carreteras. Son más de 2.000 muertos en sitios de poca luz, asegura el general William Salamanca, director de la Policía de Tránsito.

Con la campaña Hágase Visible, las autoridades buscan que los actores viales tomen conciencia de la importancia de usar reflectivos en las noches.