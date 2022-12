No recibirán beneficios de justicia especial: 253 personas fueron excluidas de las listas de FARC

Entre estas se encuentran 2 exguerrilleros con pedido de extradición y 19 narcotraficantes.

"Con la exclusión, el proceso de extradición de estas personas debe darse en el menor tiempo posible", señaló Rodrigo Rivera, alto comisionado de paz en una rueda de prensa en la sede de Gobierno.

Los narcotraficantes, que están presos, eran parte del listado de más de 14.000 rebeldes entregado por la dirigencia guerrillera al Gobierno para acceder a los beneficios del pacto sellado en noviembre para acabar con más de medio siglo de conflicto armado.

Estos 19 nombres son parte de los 254 rechazados por las autoridades por no pertenecer a las FARC, ya convertidas en un partido político legal.

La lista incluía a guerrilleros, milicianos y personas recluidas en las cárceles colombianas que, una vez certificados, podrán acceder a subsidios y un tratamiento jurídico especial, que incluye evitar la extradición.

Rivera explicó que el proceso de revisión sigue en marcha. Hasta el momento, el 80 por ciento de los postulados han sido aceptados, con lo cual 11.345 personas han sido certificadas como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De estas, 8.322 fueron guerrilleros y milicianos que llegaron a las 26 zonas donde los rebeldes se desarmaron, y 2.971 son reclusos.

"No se va a proceder a acreditar ningún nombre sobre el que tengamos dudas razonables", advirtió Rivera.

Colombia ha sufrido más de medio siglo de cruentos enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con un saldo de al menos 7,5 millones de víctimas, entre muertos, desparecidos y desplazados.

Todos los actores armados han sido permeados por el narcotráfico. Las FARC se comprometieron en el acuerdo de paz a ayudar al Estado a combatirlo.

La exguerrilla no ha cumplido con la entrega de esa información, advirtió el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, en una entrevista publicada el domingo.

Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 146.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor, con 866 toneladas en 2016, según la ONU.

Aparte del acuerdo con las FARC, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negocia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla del país, y la principal banda narcotraficante, el Clan del Golfo, ha anunciado su deseo de someterse a las autoridades.

