No recibirán herencia los hijos que abandonen o maltraten a sus padres

Así quedó establecido en un proyecto de ley aprobado por el Congreso.

La iniciativa, que busca acabar con el sufrimiento de centenares de padres y abuelos abandonados por sus hijos, modifica el Código Civil colombiano.

Específicamente, el proyecto -aprobado en último debate por el Senado- establece que los hijos, conyugues o papás que cometan violencia intrafamiliar o abandonen a sus padres o a sus abuelos, no tendrán derecho a reclamar la herencia.

“Rara que aprendan a respetar a los adultos mayores, a cuidar a los ancianos, a cuidar a los viejos y también a cuidar a los hijos con condición de discapacidad. Los que abandonan a sus seres queridos no tendrán herencia a partir de hoy", explicó el senador Roy Barreras.

No solo combatimos el problema del abandono, de la violencia contra los adultos mayores, sino que también tomamos una medida de carácter civil”, agregó el senador Carlos Baena.

Según cifras de Medicina Legal, en 2017 hubo más de 70.000 casos de violencia intrafamiliar y más de 20.000 casos de abandono. En el actual Código Civil solo se prevé como causales de indignidad para heredar los delitos relacionados con el homicidio, tentativa de homicidio e inasistencia alimentaria.