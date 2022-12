No sabe leer pero podría ser multada con $2 millones por no presentarse como jurado electoral

La mujer dice que no fue informada y no tiene de dónde sacar el dinero si la sanción se hace efectiva.

Una notificación de la Registraduría, informando que sería sancionada por no presentarse a cumplir el deber de ser jurado de votación durante el plebiscito por la paz, le causó a Elsa María Miranda, según sus propias palabras, el susto de la vida.

Con la multa por no presentarse a un evento del cual asegura nunca fue notificada, vino la angustia para Elsa.

“Casi no duermo de noche pensando en esa deuda, yo no tengo capacidad para pagar esos dos millones de pesos”, asegura.