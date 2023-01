No sabía ni leer ni escribir y en dos días banda le falsificó licencia de conducción

Por lo menos 12 mil personas, muchos sin cumplir los mínimos requerimientos, conducen en este país con pases otorgados por esta red.

El análisis de dos accidentes permitió a los agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía iniciar una investigación para ubicar a los integrantes de una banda dedicada a vender licencias de conducción sin ningún requisito.

Así lo evidencia una interceptación telefónica entre dos integrantes que analizan la venta de una licencia a un hombre que no sabía leer ni escribir.

“Alias ‘Caliche: no sabe ni leer ni escribir.

Alias ‘Carlos: ¿entonces cuánto más?

Alias ‘Caliche’: ¿cuánto le cobraron?

Alias ‘Carlos’: 280

Alias ‘Caliche’: cóbrele por ahí 250 más”.

Los señalados delincuentes se referían a un humilde campesino que había comprado una moto y necesitaba movilizarse por sus cultivos, pero no sabía los requisitos que tenía que cumplir para manejar.

“Yo necesitaba el paso para conducir y me fui para esa vaina de Tránsito y allá cuando llegue un señor se me acercó y me preguntó que necesitaba y yo le dije…y él me dijo que para comprar el pase solo necesitaba $400 mil pesos yo le di $300 mil pesos por adelantado”, revela el hombre.

Y sin ningún otro requisito, en menos de dos días, el señor que no sabía ni leer ni escribir ya tenía su licencia.

Lo que no sabía este hombre es que 12 mil personas como él, hoy manejan en Colombia sin cumplir los requisitos. Incluso muchos de ellos han causado tragedias.

“Más de 3 mil siniestros viales se han generado a raíz de estas personas que de manera fraudulenta adquieren licencias de conducción. Son más de 1.509 lesionadas y 42 personas que han perdido la vida”, dice el general William Salamanca, director de la Policía de Tránsito.

¿Cómo la banda tenía acceso a las licencias?

“Migraban la información que ellos poseían a través de la base de cada inspección de tránsito donde un joven adquiría una licencia legal y esa información la migraban a la persona interesada en adquirir la licencia de conducción”.

Un informante puso al descubierto la red conformada por 12 personas, entre ellos, 7 funcionarios de organismos de Tránsito que fueron detenidos en un operativo realizado por la Policía de Tránsito en cinco regiones del país.

