“No sé de dónde viene su rabia”: respuesta de Andrés Felipe Arias a críticas de Julián Román

El exministro de Agricultura envió una carta abierta al reconocido actor y tuitero por haber pedido a sus seguidores que se manifestaran contra la ‘Ley Arias’.

“Y siguen indignados por un globo rosado y no por la #LeyAndresFelipeArias? Deberían ir a tratarse con un profesional, a lo bien”, dijo Román en un trino. Además, en un video aseguró que la ley aprobada en primer debate “es una burla” y “una falta de respeto”.

La respuesta de Arias se hizo viral rápidamente, no solo por las palabras hacia el actor, también por la frase “He cumplido mi condena, pero no he cometido ningún delito”, de la canción ‘We are the champions’ de Queen, con la que cierra el comunicado.

Andrés Felipe Arias dice: "No soy el criminal que usted cree que soy". Agrega que solo está pidiendo "la oportunidad de probar mi inocencia ante jueces íntegros e independientes” y hace énfasis en que la ley realmente no lleva su nombre, sino que es la forma como se ha dado a conocer.

También le plantea al artista: “Imagínese, solo por un momento, que a usted lo condenaran por un delito que no cometió. ¿No buscaría usted impugnar su condena ante jueces independientes?”.

Reveló, asimismo, las condiciones en las que pasaría la mayoría del tiempo en el Cantón Norte, pues asegura estar “confinado en una habitación sencilla del pabellón habilitado para reclusos en una unidad militar”.

Aquí la carta de dos páginas:



Atención: carta de Andrés Felipe Arias en respuesta a las críticas del actor @JulianRoman por aprobación de ley que garantiza doble instancia retroactiva. Termina con una frase de We Are The Champions, compuesta por Freddie Mercury. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/clXXUfRlMI — Ricardo Ospina (@ricarospina) December 6, 2019

Aunque muchos esperaron la respuesta de Julián Román hacia el exministro, el actor pidió no hacer parte de una “controversia mediática” y mantener la concentración en el paro nacional.



No pretendan meterme en una controversia mediática. No nos dejemos distraer de lo realmente importante. #ParoNacional — Julián Román (@JulianRoman) December 6, 2019