“No se dejen cascar de ningún %3$#0&”: Rigoberto Urán y más famosos rechazan ataque a Eileen Moreno

El mánager de la actriz, Gabriel Blanco, dice que “no vio nada” y que no consideró que fuera tan grave. Alejandro García, el agresor, sigue sin dar la cara.

Personajes de la farándula, deportistas, políticos y gente del común se han unido a la campaña que emprendió Eileen Moreno, la actriz golpeada, usando la etiqueta #YoSíDenuncioAMiAgresor

“Siento que cuando una mujer es agredida y no denuncia a su agresor, se vuelve cómplice de él; si yo lo estoy denunciando a él ahora, estoy dando un aviso a otras mujeres”, dijo Eileen tras hacer pública a los medios la brutal golpiza que le dio su expareja en el mes de julio y por la que le tiene cinco meses de incapacidad.

Escuche su doloroso testimonio aquí: “Llevaba dos meses con él”: Eileen Moreno cuenta el infierno que vivió con Alejandro García Personalidades como Rigoberto Urán, que se encuentra en plena Vuelta a España, se han pronunciado sobre el caso, ocurrido en México.

“No se dejen cascar de ningún güevón, eso da realmente tristeza y obviamente en esta época en la que estamos son cosas que lo ponen a uno a pensar. No se dejen pegar de ningún carechimba, muchachas. A denunciar a todos”, dijo el ciclista en Noticias Caracol.



"No se dejen pegar de ningún $%&#%": Rigoberto Urán y otras personalidades rechazan actos de violencia contra la mujer

En redes sociales, miles se han unido a la campaña de Eileen y también se han pronunciado con etiquetas como #NiUnaMás, #sitocanaunanostocanatodas y #YoSíDenuncio. Hasta la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, rechazó el acto de violencia.



Eileen, eres una mujer muy valiente. Hoy inspiras a muchas a no quedarse calladas, denunciar, sin importar quién sea el agresor. Es una herramienta para acabar el maltrato. Desde @ViceColombia haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún caso quede en la impunidad — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) September 13, 2018

Ella llega a casa después de un largo día de trabajo. Isabel es su nombre. Isabel mide 1.64 y pesa 58 kg. Isabel es educada, simpática, cariñosa, le gusta leer novelas románticas, ir al cine los domingos, salir a pasear con su familia. Isabel es feliz con las pequeñas cosas de la vida: un beso de su hijo Juan, un abrazo de Andrés, su esposo. Isabel llega una noche a casa, ha estado todo el día trabajando (es secretaria en un bufete de arquitectos), su esposo Andres está sentado en el sofá, Juan duerme desde hace rato. Isabel apenas ha entrado por la puerta, suelta su bolso y se está quitando su el abrigo, Andres la interpela - Isa, tráeme una cerveza. A lo qué Isabel responde - Acabo de llegar, dame un respiro. 5 minutos más tarde ella regresa a la sala, va al refrigerador y le acerca a él la cerveza. Cuando ella está a su lado, Andrés la jala hacia a él, le da un golpe en el rostro y le dice: "la próxima vez que sea rapidito, no me vuelvas a hacer esperar". Isabel sonríe nerviosa, agitada, casi paralizada. Es la primera vez que Isabel vive esta situación, no sabe cómo reaccionar, no sabe si enfrentarlo o callarse. Definitivamente y tras unos minutos ella se va a dormir y decide no volver a tocar el tema, nadie la enseñó a gestionar una situación así. 15 días más tarde... Isabel entra por la puerta, Andres está sentado en el sofá, él le pide una cerveza, Isabel tiembla.... Este es un caso ficticio pero podrías ser tú. Amigos y amigos que me leen: Un solo gesto de violencia por pequeño que sea abre las puertas del Infierno para siempre. Esta es mi denuncia ante un caso muy concreto, el de mi compañera @eileenmorenoact Esta es una denuncia contra las Autoridades que no hacen nada y que permiten que miles de mujeres sean golpeadas o mueran ante la pasividad de su mirada. Esta es una denuncia contra los cómplices que observan lo que sucede a su alrededor sin levantar la voz. Esta es una denuncia contra todos esos Cobardes a los que se les pasa por la mente aunque sea por un solo Segundo levantar la mano contra una mujer. Que toda la vergüenza y el peso de la ley caiga sobre ellos de la manera más brutal. #yodenuncio #niunamas #yosidenuncioamiagresor





Toda mi solidaridad con @eileenmorenoact por la valentía que tienes al denunciar a tu agresor. Yo también he sido víctima de diversos abusos por parte de ex-parejas. No es fácil denunciarlo públicamente. Algunos hombres piensan que son muy machos pegándonos, robándonos o mal tratándonos emocionalmente (denigrándonos) #sitocanaunanostocanatodas abajo el machismo y los maltratadores. #shameonthem





Te admiro @eileenmorenoact por haber hecho público tu caso a pesar del dolor que estás pasando. Ojalá que tu acto de valentía inspire a muchas a denunciar. Ojalá que la ley se deje ver por fin para no seguir matando las esperanzas de mujeres que siguen calladas porque "si denuncio no pasa nada". Por favor, no más! #sitocanaunanostocanatodas #eileenmorenoenlaw Estamos contigo.





Me siento indignada por lo que hoy se atrevió a denunciar esta mujer. Pero me parece más terrible que algunos cuestionen y escriban "qué habrá hecho para que le hiciera eso" NADA absolutamente NADA justifica la violencia Hoy te aplaudo mi querida @eileenmorenoact por denunciar e inspirar a otras a que lo hagan Te abrazo desde la distancia con la esperanza de que se haga justicia y que el hombre que te hizo esto que se llama ALEJANDRO GARCÍA pague por lo que hizo #yosidenuncio

Cuantos de nosotros nos hemos equivocado, muchas veces oímos frases así: ella lo provoco, quien sabe que hizo, seguro es una perra y por eso la cascaron, se lo merecía... frases que empiezan a calar en nuestro inconsciente y que poco a poco adoptamos como nuestras, NADA JUSTIFICA UN GOLPE, NADA JUSTICIA VIOLENCIA, NADA JUSTICIA LASTIMAR A OTRA PERSONA.... Hoy empezamos esta campaña... una más, porque necesitamos unirnos, porque juntas somos más fuertes, porque si le pegan a una le pegan a todas.... #yosidenuncio #SiTocanAUnaTocanATodas #YoSiDenuncioAMiAgresor #EileenMorenoEnLaW. @eileenmorenoact