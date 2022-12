No se dejen robar ni la alegría ni la esperanza: Francisco llegó a Colombia y le habló a los jóvenes

A las 4:11 p.m. aterrizó el Pastor Uno en Catam. Cientos de miles lo ovacionaron en la avenida El Dorado y una fiesta lo esperaba en la Nunciatura Apostólica.

La siguiente fue la jornada que vivió Francisco a su llegada a Bogotá:

Publicidad

6:20 p.m. Tras dar la bendición y agradecer a los jóvenes por su presencia, el líder católico se retiró a la Nunciatura Apostólica para descansar.

6:14 p.m. “Muchas gracias por el camino que se han decidido a realizar. No se dejen vencer, no se dejen engañar. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza”, les dijo un emocionado papa Francisco.

“No se dejen robar la alegría”, le dice el papa a ‘parche’ de jóvenes... 6:10 p.m. El papa recibe de los jóvenes varios regalos. Uno de ellos una ruana, que se puso alegremente.

El papa Francisco se puso la ruana de Colombia | Noticias Caracol La niña y el papa: pequeña le dio flores blancas a Francisco y... 6:00 p.m. Jóvenes del Idiprón crean una verdadera fiesta alrededor de la Nunciatura Apostólica con música y baile. Con unas conmovedoras palabras le agradecen que los tenga en cuenta. “Al parecer la mugre que nos hace dormir en las calles nos hace invisibles ante algunos corazones para quienes simplemente somos indigentes, desechables (…) pero somos seres humanos que podemos servir. Usted es nuestro vocero para que nos integren”, dijo uno de los representantes.

Publicidad

Colombia tierra querida: emotiva bienvenida a Francisco en la Nunciatura #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/Tq1YvBO1ES — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 6, 2017

5:50 p.m. El papa llega a la Nunciatura Apostólica.

Publicidad

5:40 p.m. Una enorme multitud rompe las barreras de seguridad y se avalanza sobre la caravana del papa, a la altura de la Universidad Nacional. El pontífice los saluda, recibe flores e incluso choca puños alegremente con un joven que se acerca lo suficiente. El grupo de seguridad se ve en aprietos para abrir paso al papamóvil.

“¡Francisco!, ¡Francisco!”: multitud emocionada hizo detener el...

4:45 p.m. Cientos de miles de personas saludan al líder de la Iglesia católica en su paso por la avenida El Dorado.

Publicidad

4:40 p.m. Tras saludar a cientos de personas en Catam, entre ellos víctimas del conflicto, enfermos y niños, el pontífice sube al papamóvil para dirigirse hacia la avenida El Dorado.

Publicidad

Abrazo inolvidable: Francisco saludó a niños enfermos y víctimas de... A ritmo de cumbia y cantos, colombianos saludaron al papa en su... 4:36 p.m. En un emocionante momento, el papa Francisco recibe un regalo de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio durante el secuestro de su madre por las FARC. Enseguida el pontífice saluda a cientos de personas reunidas en Catam.

El papa Francisco saluda a Emmanuel, el hijo de Clara Rojas |... 4:36 p.m. El papa Francisco desciende del avión. Saluda al presidente Santos y la primera dama.

Santos y la primera dama dan calurosa bienvenida al papa Francisco |... 4:11 p.m. El Pastor Uno, el vuelo de Alitalia que trajo al líder de los católicos desde Roma, aterriza en Bogotá. Bienvenido papa Francisco.

Así fue el aterrizaje del Pastor Uno en Catam. Siga la transmisión EN VIVO de #ElPapaEnColombia >>> https://t.co/kCHPCGEooi pic.twitter.com/h7EWQxXkdP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 6, 2017

Publicidad

4:05 p.m. Pastor Uno sobrevuela sabana de Bogotá.

3:52 p.m. El Pastor Uno sobrevoló Santander, cruza Boyacá y se dirige a la sabana de Bogotá.

Publicidad

3:30 p.m. El Pastor Uno entra en espacio aéreo colombiano.

#Atención El avión de Francisco acaba de ingresar a Colombia: en minutos aterriza en Bogotá #ElPapaEnColombia https://t.co/bjWmumilym pic.twitter.com/i91RWWWNiV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 6, 2017

2:10 p.m. El Pastor Uno entra a suelo aéreo venezolano y Francisco manda un mensaje a los venezolanos. Pidió que se promuevan "caminos de solidaridad, justicia y concordia" en un telegrama enviado al presidente Nicolás Maduro.

"Envío saludos cordiales a su excelencia y a toda la gente de Venezuela. Orando para que todos en la nación puedan promover caminos de solidaridad, justicia y concordia, invoco particularmente la bendición de Dios para la paz para todos ustedes", escribió el pontífice.

Publicidad

En una declaración previa a los periodistas a bordo del avión que lo acompañan en su viaje a Colombia, el pontífice argentino pidió "una oración para que pueda haber diálogo con todos" en el país convulsionado por meses de protestas contra el gobierno.

Orar por Colombia y Venezuela pide el papa Francisco durante vuelo... 7:00 a.m. El papa Francisco habla de su viaje a Colombia y asegura que es para ayudarle al país “a ir adelante en su camino de paz”.

Publicidad

“Gracias por la compañía”, les manifestó Francisco a los reporteros, cuatro de ellos colombianos.

“Este trabajo que harán de acompañarme en este viaje es un poco especial porque es un viaje para ayudar también a Colombia a ir adelante en su camino de paz y les pido una oración durante el viaje por esto”, expresó.